Serdar Gürler Aslan oluyor
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in takımda görmek istediği milli futbolcuyla el sıkıştı... Sarı-Kırmızılılar, Osmanlıspor kulübüne de kiralama teklifi yaptı. Taraftar anlaşmaya yakın
1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Osmanlıspor'un teklifi düşündüğü ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Serdar Gürler geçen sezon 29 maçta 12 gol atmayı başar.
- 25.7.2018 09:14
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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