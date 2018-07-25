Galatasaray'dan Serdar Gürler atağı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Aslan oluyor

    <a href="/index/serdar-gurler?id=bc017ca9-ea16-4370-a8f2-61bfde0fa531" class="" rel="tag">Serdar Gürler</a> Aslan oluyor

    yönetimi, teknik direktör ’in takımda görmek istediği milli futbolcuyla el sıkıştı... Sarı-Kırmızılılar, kulübüne de kiralama teklifi yaptı. Taraftar anlaşmaya yakın

    Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için kadro derinliğini artırmak isteyen 'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon forması altında çok başarılı bir performans sergileyen 'le anlaşma sağladı. yönetimi ardından da 'in mutlaka kadroda görmek istediği kanat oyuncusu için ile masaya oturdu.

    1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
    Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Başkent kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. 'un teklifi düşündüğü ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. geçen sezon 29 maçta 12 gol atmayı başar.
    1. 25.7.2018 09:14
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