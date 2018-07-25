Gervinho’nun gönlü Aslan’da – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ’nun gönlü Aslan’da

    Gervinho’nun gönlü Aslan’da

    'in Hebei China Fortune takımından ayrılacak olan için 'dan çarpıcı haberler geldi

    31 yaşındaki forvetin G.Saray'ın yanı sıra Marsilya'dan da teklif aldığı ancak 'nın 'le ilgili övgü dolu sözlerinden çok etkilendiği için ilk tercihinin Cimbom olduğu belirtildi.

    Fildişili yıldızın menajeri de isim vermeden, bazı Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi.
    1. 25.7.2018 01:59
    2. Güncelleme: 25.7.2018 06:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gervinho’nun gönlü Aslan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN