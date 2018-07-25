Galatasaray'da şok gelişme! Tolga Ciğerci kadro dışı bırakıldı... – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da şok gelişme! bırakıldı...

    Galatasaray'da şok gelişme! Tolga Ciğerci kadro dışı bırakıldı...

    'da geçtiğimiz sezondan beri sorun adam haline gelen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. , yine sakatlığını bahane edip takımla çalışmalara katılmayan gurbetçi futbolcunun üzerine çizdi.

    kampına katılmayan ile arasındaki ipler koptu... Cimbom'un geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre 'Ağrılarını öne sürerek' antrenmanlara katılmamıştı. Yeni sezon hazırlıkları için toplanan sarı-kırmızılılarda Tolga yine sakatlığını bahane ederek takımla çalışmalara katılmadı ve kampa da gitmedi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre gurbetçi futbolcuyu tamamen gözden çıkaran , henüz resmen açıklanmasa da bıraktı.

    ADI SAKATLIK RAPORUNDA BİLE VERİLMEDİ
    İsviçre'den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga'nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga'nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi. G.Saray'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga'ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor. Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor.(Habertürk)

    1. 25.7.2018 17:22
    2. Güncelleme: 25.7.2018 19:03
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