Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da kampın yıldızı 'nin maaşı şaşırttı!

    Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı!

    'da kampının yıldızı olan 'nin maaşı dikkat çekiyor. Bu sezon A Takım'da kalmasına kesin göyüyle bakılan 1.97 boyundaki kaleci geçen sezon aylık 6 bin kazanıyordu.

    Geçen sezon aylık sadece 6 bin kazanan İsmail, bu yıl 'da Muslera'nın arkasında bekleyecek. Böylece yedek kaleci transferini rafa kaldıran 23 yaşındaki eldiven ile yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Galatasaray'ın kampı takıma yeni bir isim kazandırdı: . Daha önce 3 kez Galatasaray'dan kiralık gönderilen ancak bu sefer İsviçre kampında kendisini gösteren İsmail Çipe, yeni sezonda sarı kırmızılı takımda yer alacağa benziyor. İdmanlardaki formunun yanı sıra hazırlık maçlarındaki performansı ile beğeni toplayan İsmail Çipe'nin maaşı ise büyük şaşkınlık yarattı.

    Geçen yıl aylık sadece 6 bin TL'ye oynayan 23 yaşındaki eldiven, İsviçre kampının yıldızı oldu ve ikinci kaleci arayan yönetimin elini rahatlattı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok beğendiği İsmail yeni sezonda Muslera'nnı arkıasında bekleyecek. 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan İsmail ile ilerleyen günlerde iyileştirme yapılmış bir sözleşme imzalayanacağı tahmin ediliyor.

    (Sözcü)
    1. 25.7.2018 16:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN