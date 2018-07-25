Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı!
Galatasaray'da İsviçre kampının yıldızı olan İsmail Çipe'nin maaşı dikkat çekiyor. Bu sezon A Takım'da kalmasına kesin göyüyle bakılan 1.97 boyundaki kaleci geçen sezon aylık 6 bin TL kazanıyordu.
Galatasaray'ın İsviçre kampı takıma yeni bir isim kazandırdı: İsmail Çipe. Daha önce 3 kez Galatasaray'dan kiralık gönderilen ancak bu sefer İsviçre kampında kendisini gösteren İsmail Çipe, yeni sezonda sarı kırmızılı takımda yer alacağa benziyor. İdmanlardaki formunun yanı sıra hazırlık maçlarındaki performansı ile beğeni toplayan İsmail Çipe'nin maaşı ise büyük şaşkınlık yarattı.
Geçen yıl aylık sadece 6 bin TL'ye oynayan 23 yaşındaki eldiven, İsviçre kampının yıldızı oldu ve ikinci kaleci arayan yönetimin elini rahatlattı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok beğendiği İsmail yeni sezonda Muslera'nnı arkıasında bekleyecek. 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan İsmail ile ilerleyen günlerde iyileştirme yapılmış bir sözleşme imzalayanacağı tahmin ediliyor.
(Sözcü)
- 25.7.2018 16:31
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‘Burada mutluyum’
Toplam 1
Yorum
Orta sahada oynayacakmış Beşiktaş için yazılan haberlerin hepsi yalan bu yalanlara Başkanda dahil Shkira yı almışlar Kulübemi Başkanamı bunu anlayamadık Nerede kulla
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Ünal Karaman: Transfer bekliyoruz
Toplam 1
Yorum
maho bekle bekle 2 sene sonra alırsın paramı varki oyuncu alsın
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 37
Yorum
Aslan Bileklik satin!
Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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