Galatasaray'da hedef Ndiaye! Ancak el yakıyor... – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'da hedef Ndiaye! Ancak el yakıyor...

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da hedef Ndiaye! Ancak el yakıyor...

    'a dönmek için geçen sezon oynadığı 2 milyon 750 bin euro'nun 750 bin euro'sundan vazgeçen Badou Ndiaye, yönetimini aşamadı.

    'a dönmek için geçen sezon oynadığı 2 milyon 750 bin euro'nun 750 bin euro'sundan vazgeçen Badou Ndiaye, yönetimini aşamadı. 21 milyon sterlin serbest kalma maddesi koyan İngilizler, kiralamak içinse 4 milyon sterlin fiyat belirledi. 'nin yeni hocası Rowett, 'e dönüş için Ndiaye-Etebo ikilisinden yararlanmayı düşünürken bu yüzden de şartlar oluşmadan gidişine izin vermiyor.

    1. 25.7.2018
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