Galatasaray'a dönmek için geçen sezon oynadığı 2 milyon 750 bin euro'nun 750 bin euro'sundan vazgeçen Badou Ndiaye, Stoke City yönetimini aşamadı. 21 milyon sterlin serbest kalma maddesi koyan İngilizler, kiralamak içinse 4 milyon sterlin fiyat belirledi. Stoke City'nin yeni hocası Rowett, Premier Lig'e dönüş için Ndiaye-Etebo ikilisinden yararlanmayı düşünürken bu yüzden de şartlar oluşmadan gidişine izin vermiyor.