Galatasaray'a Nuri Şahin müjdesi! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'a müjdesi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/nuri-sahin?id=202a4bcb-c873-4e32-b7c2-3f6eb97a2577" class="" rel="tag">Nuri Şahin</a> müjdesi!

    II takımlarından Sandhausen'in Türk teknik direktörü , 'in ile anılmasını değerlendirdi.

    II takımlarından Sandhausen'in Türk teknik direktörü , 'in ile anılmasını değerlendirdi. Özgür Sancar'a konuşan Koçak, ", Favre'ın raporunu bekleyecektir. Eğer raporu olumsuz olursa Nuri o zaman teklifleri değerlendirecektir ve 'yi düşünecektir. 'ı tercih edebilir" dedi.

    1. 25.7.2018
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