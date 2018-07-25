Galatasaray'a Nuri Şahin müjdesi!
Almanya Bundesliga II takımlarından Sandhausen'in Türk teknik direktörü Kenan Koçak, Nuri Şahin'in Galatasaray ile anılmasını değerlendirdi.
Almanya Bundesliga II takımlarından Sandhausen'in Türk teknik direktörü Kenan Koçak, Nuri Şahin'in Galatasaray ile anılmasını değerlendirdi. Özgür Sancar'a konuşan Koçak, "Nuri Şahin, Favre'ın raporunu bekleyecektir. Eğer raporu olumsuz olursa Nuri o zaman teklifleri değerlendirecektir ve Türkiye'yi düşünecektir. Galatasaray'ı tercih edebilir" dedi.
- 25.7.2018
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 3
Yorum
İDMAN FORMASI GS ŞU MACRON UN İDMAN FORMASI BİLE GS NİN FORMALARINDAN DAHA GÜZEL. NİKE DEN BIKTIK.REZALET FORMALARI VAR.SARI KIRMIZI FORMAYI İKİYE BÖLÜYO.
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Toplam 1
Yorum
lala paşa mali hazine sahibi SADECE mi? 6000 tl arkadaşlar. Yavaş önemsizleştirelim.Üst düzey yönetici maaşı bile bu civarda
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 36
Yorum
baki yav HE HE HE....
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