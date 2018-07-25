Henry Onyekuru'yu kiralamayı başaran Galatasaray'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı:



Kasper Dolberg. Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan Danimarkalı forvet için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.



Terim'in 1.87'lik dev forveti Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği için görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.