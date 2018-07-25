Galatasaray'a Ajax'tan Danimarkalı forvet: Kasper Dolberg
Henry Onyekuru'yu kiralamayı başaran Galatasaray'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı.
Henry Onyekuru'yu kiralamayı başaran Galatasaray'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı:
Kasper Dolberg. Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan Danimarkalı forvet için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.
Terim'in 1.87'lik dev forveti Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği için görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.
- 25.7.2018
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Yorum
:) saat 4,5 oldu acaba kaç paraya yükseldi :)))))))))))))) mest oldum mest :)))))))) acaba ne kadar yükseldi borç :))
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Toplam 17
Yorum
alik genç ve yetenekli golcü almak gerekiyor. soldado sakat ve dökük fos çabuk yoruluyor defansı dağıtamıyo gol atamıyor.golcü alındımı tamamdır
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Yorum
TS61 Bu sessizlik hiç hayra alamet değil 2 stoper almak çokmu zor tamam ekonomik sıkıntı var ama tek stoper iranlımı var lig başlıyor nerdeyse
Galatasaray'a Ajax'tan Danimarkalı forvet: Kasper Dolberg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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