Galatasaray'a Ajax'tan Danimarkalı forvet: Kasper Dolberg – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'a 'tan forvet:

    Galatasaray'a Ajax'tan Danimarkalı forvet: Kasper Dolberg

    'yu kiralamayı başaran 'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı.

    'yu kiralamayı başaran 'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı:

    . Geçen sezon formasıyla beklentileri karşılayamayan forvet için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.

    Terim'in 1.87'lik dev forveti kalsa da gitse de takımda görmek istediği için görüşmelerin başladığı ileri sürüldü.

    1. 25.7.2018
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