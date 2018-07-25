Galatasaray kuvvet çalıştı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    kuvvet çalıştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kuvvet çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren salonda kuvvet çalıştı.

    , 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 'nde antrenman yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

    , daha sonra 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacağı hazırlık maçı için 'ya hareket etti. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
    1. 25.7.2018 14:54
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