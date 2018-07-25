Fenerbahçe'ye bir genç daha! Halil İbrahim Dervişoğlu...
Takıma genç bir forvet alıp bu mevkide de geleceğe yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında oynayan Halil İbrahim Dervişoğlu'nu gündeme aldı. Transferdeki en büyük sorun ise oyuncunun babasının Türkiye'ye gitmesini istememesi...
Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. 1. santrfor noktasını Vincent Janssen'i tekrar kiralayarak çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 3. forvet olarak ise genç bir ismi almayı planlıyor. Kanarya'nın bu konudaki hedefi ise Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu...
Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın da öğrencisi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçeli kurmayların önündeki en büyük engel ise genç yeteneğin babası oldu. Halil İbrahim'in Türkiye'ye gitmesine soğuk bakan babayı ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi örneklerle bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.
MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin genç forvet arayışlarında bir diğer alternatifi ise Almanya'da Hertha Berlin forması giyen Muhammed Kiprit... 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. (Habertürk)
- 25.7.2018 15:31
- Güncelleme: 25.7.2018 15:41
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Fenerbahçe'ye bir genç daha! Halil İbrahim Dervişoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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