Fenerbahçe'ye bir genç daha! Halil İbrahim Dervişoğlu... – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ye bir genç daha! ...

    Fenerbahçe'ye bir genç daha! Halil İbrahim Dervişoğlu...

    Takıma genç bir forvet alıp bu mevkide de geleceğe yatırım yapmak isteyen , 'nın takımında oynayan 'nu gündeme aldı. Transferdeki en büyük sorun ise oyuncunun babasının 'ye gitmesini istememesi...

    Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan , forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. 1. santrfor noktasını Vincent Janssen'i tekrar kiralayarak çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 3. forvet olarak ise genç bir ismi almayı planlıyor. Kanarya'nın bu konudaki hedefi ise 'nın takımında forma giyen ...

    Adı Beşiktaş ve 'la da anılan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski hocası 'ın da öğrencisi. Bu için ilk temaslarını kuran Fenerbahçeli kurmayların önündeki en büyük engel ise genç yeteneğin babası oldu. Halil İbrahim'in 'ye gitmesine soğuk bakan babayı ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi örneklerle bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

    MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE
    Fenerbahçe'nin genç forvet arayışlarında bir diğer alternatifi ise 'da forması giyen Muhammed Kiprit... 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. (Habertürk)

    1. 25.7.2018 15:31
    2. Güncelleme: 25.7.2018 15:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'ye bir genç daha! Halil İbrahim Dervişoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN