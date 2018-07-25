Beşiktaş ile Galatasaray arasında Harun Tekin çekişmesi!
Kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı.
Kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak istediğini ifade eden Ali Ay, Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORUZ
Harun, Beşiktaş'ın gündeminde de yer alırken Ay, siyah-beyazlı ekip ile herhangi bir temasları olmadığını söyledi. Beşiktaş ile Harun'un menajerler aracılığıyla görüştüğünü belirten Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menarjeri Beşiktaş ile görüşmüş. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.
- 25.7.2018
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 3
Yorum
İDMAN FORMASI GS ŞU MACRON UN İDMAN FORMASI BİLE GS NİN FORMALARINDAN DAHA GÜZEL. NİKE DEN BIKTIK.REZALET FORMALARI VAR.SARI KIRMIZI FORMAYI İKİYE BÖLÜYO.
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Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı!
Toplam 1
Yorum
lala paşa mali hazine sahibi SADECE mi? 6000 tl arkadaşlar. Yavaş önemsizleştirelim.Üst düzey yönetici maaşı bile bu civarda
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 36
Yorum
baki yav HE HE HE....
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