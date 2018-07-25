Kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak istediğini ifade eden Ali Ay, Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORUZ

Harun, Beşiktaş'ın gündeminde de yer alırken Ay, siyah-beyazlı ekip ile herhangi bir temasları olmadığını söyledi. Beşiktaş ile Harun'un menajerler aracılığıyla görüştüğünü belirten Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menarjeri Beşiktaş ile görüşmüş. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.