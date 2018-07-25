Beşiktaş ile Galatasaray arasında Harun Tekin çekişmesi! – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ile arasında çekişmesi!

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında Harun Tekin çekişmesi!

    Kaleci 'in transferiyle ilgili konuşan Başkanı , 'dan teklif aldıklarını doğruladı.

    Kaleci 'in transferiyle ilgili konuşan Başkanı , 'dan teklif aldıklarını doğruladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 29 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak istediğini ifade eden Ali Ay, Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı.

    BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORUZ
    Harun, 'ın gündeminde de yer alırken Ay, siyah-beyazlı ekip ile herhangi bir temasları olmadığını söyledi. Beşiktaş ile Harun'un menajerler aracılığıyla görüştüğünü belirten Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menarjeri Beşiktaş ile görüşmüş. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

    1. 25.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında Harun Tekin çekişmesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN