Barcelona, Galatasaray'ın istediği Mina'yı ABD’ye götürmedi – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'ın istediği Mina'yı ’ye götürmedi

    Barcelona, Galatasaray'ın istediği Mina'yı ABD’ye götürmedi

    yönetimi, 'yı satmayı düşünmediklerini Everton'a iletti.

    yönetimi, 'yı satmayı düşünmediklerini Everton'a iletti. Bu durum 'ı heyecanlandırırken, 'dan heveslendiren bir gelişme yaşandı: Mina, Barcelona'nın kampı kadrosuna alınmadı. , Kolombiyalı oyuncu için "'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur" ifadesini kullanmıştı.

    1. 25.7.2018
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