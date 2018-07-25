Barcelona yönetimi, Yerry Mina'yı satmayı düşünmediklerini Everton'a iletti. Bu durum Galatasaray'ı heyecanlandırırken, İspanya'dan heveslendiren bir gelişme yaşandı: Mina, Barcelona'nın ABD kampı kadrosuna alınmadı. Fatih Terim, Kolombiyalı oyuncu için "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur" ifadesini kullanmıştı.