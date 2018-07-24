Vitinho kimdir? Vitinho kaç yaşındadır?
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Vitinho kimdir? Vitinho kaç yaşındadır? Vitinho hangi mevkide oynuyor? Futbolcu hakkında merak edilen tüm bilgiler yazımızda...
1995 Brezilya doğumlu Vitinho Botafogo altyapısında futbol hayatına başladı. 2013 yılında CSKA Moskova'ya transfer olarak kariyerinin büyük sıçrayışını yapan Brezilyalı futbolcu daha sonra Internacional takıma kiralık olarak gitti. Kariyeri boyunca toplam 161 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 42 gol ve 26 asist kaydetti.
Vitinho'yu önemli kılan özellikleri uzaktan şutları, birebirde etkili olması, kilit paslar ve bitiricilikte başarılı olması. Uzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.
Oynadığı mevkiler: Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol.
- 24.7.2018 09:15
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Vitinho kimdir? Vitinho kaç yaşındadır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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