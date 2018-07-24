1995 Brezilya doğumlu Vitinho Botafogo altyapısında futbol hayatına başladı. 2013 yılında CSKA Moskova'ya transfer olarak kariyerinin büyük sıçrayışını yapan Brezilyalı futbolcu daha sonra Internacional takıma kiralık olarak gitti. Kariyeri boyunca toplam 161 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 42 gol ve 26 asist kaydetti.

Vitinho'yu önemli kılan özellikleri uzaktan şutları, birebirde etkili olması, kilit paslar ve bitiricilikte başarılı olması. Uzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.

Oynadığı mevkiler: Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol.