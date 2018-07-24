Teodorczyk'u ikna etse etse Cimbom eder – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Teodorczyk'u ikna etse etse Cimbom eder

    Teodorczyk'u ikna etse etse Cimbom eder

    Anderlecht'in Lukasz Teodorczyk için Nantes ve Bordeuax ile görüştüğünü yazdı...

    Polonyalı golcünün, Dimatta ve Santini'nin gelmesinden sonra geri planda kalmaya sıcak bakacak bir oyuncu olmadığını belirtilirken yüksek maaşlı bir ayrılışa 'Evet' demeye hazır olduğu belirtildi. basını, Teodorczyk'ı ancak 'ın ikna edebileceğini ileri sürdü.
    1. 24.7.2018
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