Maicon Roque'ye talip var
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    ’dan Maicon hamlesi

    <a href="/index/sporting-lizbon?id=13482477-b8b2-489a-a82d-6569f207116a" class="" rel="tag">Sporting Lizbon</a>’dan Maicon hamlesi
    Hakkında 'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Maicon Roque'ye talip var... Portekiz basınında yer alan haberlere göre kulübü, Brezilyalı yıldız için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
    1. 24.7.2018 08:31
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