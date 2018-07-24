Maicon çıkmazı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    çıkmazı

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a> çıkmazı
    G.Saray'da en büyük sorunlardan bir tanesi de ... Terim kendi sistemine uymayan ve önde oynadıkları zaman arkasına kaçırdığı adamlarla başlarını derde sokan 'u kadroda düşünmüyor. Ancak Maicon'a gelen en iyi teklifin 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

    ASLAN'A GENÇ YILDIZ
    geleceğe yatırım için kolları sıvadı. 'in, scout ekibine izlettiği Andrey Ramos'tan olumlu raporlar gelmesi üzerine sarı-kırmızılı ekip harekete geçti. 14 maçta 5 gol atmayı başaran 20 yaşındaki on numara için Vasco da Gama'ya teklif yapıldı.
    1. 24.7.2018
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