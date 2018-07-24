Höwedes'e Podolski örnek gösterildi: İstanbul’u kaçırma! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Höwedes'e örnek gösterildi: ’u kaçırma!

    Höwedes'e <a href="/index/podolski?id=0e39afbf-9c46-4043-bba6-44cbda9a4f78" class="" rel="tag">Podolski</a> örnek gösterildi: <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>’u kaçırma!

    Terim'in Maicon'un yerine kiralamayı düşündüğü bir numaralı isim olan Benedik Höwedes'e 'a gitmesi tavsiye edildi

    Gelsenkirchen gazetelerinden Westfalischer Anzeiger, Schalkeli oyuncu için en iyi tercihin G.Saray olacağını yazdı... Juve'den dönen Alman yıldızın hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği hem de yeniden saygı görebileceği belirtildi. 'nin 'da gördüğü saygı hatırlatıldı.
    1. 24.7.2018
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