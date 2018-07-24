Hedef Süper Kupa finali – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Hedef finali

    Hedef <a href="/index/super-kupa?id=67301662-4624-4e33-ad7e-06c0e79b4e37" class="" rel="tag">Süper Kupa</a> finali

    'in hedefi 5 Ağustos'ta Akhisar'la oynanacak finaline kadar takımın hazır olması...

    Yarınki Sakaryaspor maçından sonra Tunus'a gidip Club Africain'le karşılaşacak sarı-kırmızılar ardından, Atina'da AEK'nın konuğu olacak. Terim bu üç hazırlık maçında özellikle defansif hataları sıfıra indirmenin yollarını deneyecek.
    1. 24.7.2018
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