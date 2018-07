İsviçrekampında aldığıveyenilgileri nedeniyle sıkıntı yaşayan'dade can sıkıyor... Çin'den aldığı teklifler sonrasında yönetimden yıllık ücretine zam talep edenforvet olumluz yanıt alması nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.Hem hazırlık maçlarında hem de idmanlardaki isteksiz tavırları ile dikkat çeken'in menajeri'yle görüşeceği öğrenildi. Yaşanan bu tatsız gelişmeler hem teknik direktörhem de yöneticilerin canını sıkıyor. Terimsezon başlamadan'le ilgili yaşanan problemlere mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyor.Fransız yıldız, zam talebinin olumsuz karşılanması sonrası menajeriile irtibata geçti. Terim'in verdiği 2 günlük izni ülkesi Fransa'da değerlendiren Gomis 'in geleceğiyle ilgili Mendy ile bir görüşme yapacağı bildirildi. Süper Lig 'de 29 golle krallık tacını giyen Gomis , Galatasaray'dan yılda 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alıyor. 2.5 milyon euro imza parası ödenen 32 yaşındaki yıldıza, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar ödendi. Gomis 'in İsviçre'deki antrenmanlardaki keyifsiz görüntüsü zam talebine bağlanmıştı.