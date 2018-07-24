Gomis'in yüzü gülmüyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'in yüzü gülmüyor

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    talebi yönetim tarafından kabul edilmeyen Fransız yıldız kyeifsiz tavırları ile dikkat çekiyor... , menajeri ’le konuyu masaay yatıracak

    İsviçre kampında aldığı PSV ve Valencia yenilgileri nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis de can sıkıyor... Çin'den aldığı teklifler sonrasında yönetimden yıllık ücretine talep eden Fransız forvet olumluz yanıt alması nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşıyor.

    Hem hazırlık maçlarında hem de idmanlardaki isteksiz tavırları ile dikkat çeken Gomis'in menajeri Ettiene Mendy'yle görüşeceği öğrenildi. Yaşanan bu tatsız gelişmeler hem teknik direktör Fatih Terim hem de yöneticilerin canını sıkıyor. Terim yeni sezon başlamadan Gomis'le ilgili yaşanan problemlere mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyor.

    MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇTİ
    Fransız yıldız, talebinin olumsuz karşılanması sonrası menajeri Etienne Mendy ile irtibata geçti. Terim'in verdiği 2 günlük izni ülkesi Fransa'da değerlendiren 'in geleceğiyle ilgili Mendy ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

    SERVET KAZANIYOR
    'de 29 golle krallık tacını giyen , Galatasaray'dan yılda 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alıyor. 2.5 milyon euro imza parası ödenen 32 yaşındaki yıldıza, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar ödendi. 'in İsviçre'deki antrenmanlardaki keyifsiz görüntüsü talebine bağlanmıştı.
    1. 24.7.2018
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