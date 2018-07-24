Gomis'in yüzü gülmüyor
Zam talebi yönetim tarafından kabul edilmeyen Fransız yıldız kyeifsiz tavırları ile dikkat çekiyor... Gomis, menajeri Ettiene Mendy’le konuyu masaay yatıracak
Hem hazırlık maçlarında hem de idmanlardaki isteksiz tavırları ile dikkat çeken Gomis'in menajeri Ettiene Mendy'yle görüşeceği öğrenildi. Yaşanan bu tatsız gelişmeler hem teknik direktör Fatih Terim hem de yöneticilerin canını sıkıyor. Terim yeni sezon başlamadan Gomis'le ilgili yaşanan problemlere mutlaka bir çözüm bulunmasını istiyor.
MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇTİ
Fransız yıldız, zam talebinin olumsuz karşılanması sonrası menajeri Etienne Mendy ile irtibata geçti. Terim'in verdiği 2 günlük izni ülkesi Fransa'da değerlendiren Gomis'in geleceğiyle ilgili Mendy ile bir görüşme yapacağı bildirildi.
SERVET KAZANIYOR
Süper Lig'de 29 golle krallık tacını giyen Gomis, Galatasaray'dan yılda 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alıyor. 2.5 milyon euro imza parası ödenen 32 yaşındaki yıldıza, şampiyonluk primi olarak da 200 bin dolar ödendi. Gomis'in İsviçre'deki antrenmanlardaki keyifsiz görüntüsü zam talebine bağlanmıştı.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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