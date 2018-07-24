Galatasaray'dan holigan isyanı! – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'dan holigan isyanı!

    Galatasaray'dan holigan isyanı!

    taraftarların, yarınki özel maç öncesi, “Şehirde G.Saray forması giymeyin, olaylara sebebiyet verebilir” açıklaması sarı-kırmızılıları isyan ettirdi

    kampını tamamlayıp 'a dönen Galatasaray yarın Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacak. 'da oynanacak karşılaşma öncesi Sakaryasporlu taraftarlardan şok bir uyarı geldi.

    Yeşil-siyahlı taraftarlar, 'ı şehirlerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ancak maç günü şehir içinde Galatasaray formalı taraftarların olmasının olaylara sebebiyet verebileceğini belirterek, maça gelecek sarı-kırmızılı taraftarlara ikazda bulundu.

    Bu açıklama, Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki gördü. Bazı taraftarlar, sosyal medyadan yönetime çağrıda bulunarak maçın iptal edilmesini istediler.

    MAÇ İPTAL EDİLMELİ
    Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada attığı bazı tweetler şöyle:
    @ Sakaryaspor ile oynayacağımız DOSTLUK karşılaşması iptal edilmelidir.
    @ Siz kimsinin Galatasaray taraftarını tehdit ediyorsunuz?
    @ Sakaryaspor yerine altyapı takımımızla Türk Telekom'da 52 bin seyirci önünde maç yapılsın.
    @ Sizin gibi taraftarlar Galatasaray'ı izlemeyi hak etmiyor zaten.


    Bilet satışı devam ediyor
    Denızbank, online cüzdan uygulaması fastPay ile müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Yarın Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor- Galatasaray hazırlık maçı biletini fastPay ile alacak futbolseverlere 5 TL iade fırsatı sunulacağı açıklandı. Biletler 10, 15, 20, 25, 40, 50 ve 100 TL'den satılıyor.
    1. 24.7.2018
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