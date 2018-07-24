Galatasaray'dan holigan isyanı!
Sakaryasporlu taraftarların, yarınki özel maç öncesi, “Şehirde G.Saray forması giymeyin, olaylara sebebiyet verebilir” açıklaması sarı-kırmızılıları isyan ettirdi
Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray'ı şehirlerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ancak maç günü şehir içinde Galatasaray formalı taraftarların olmasının olaylara sebebiyet verebileceğini belirterek, maça gelecek sarı-kırmızılı taraftarlara ikazda bulundu.
Bu açıklama, Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki gördü. Bazı taraftarlar, sosyal medyadan yönetime çağrıda bulunarak maçın iptal edilmesini istediler.
MAÇ İPTAL EDİLMELİ
Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada attığı bazı tweetler şöyle:
@ Sakaryaspor ile oynayacağımız DOSTLUK karşılaşması iptal edilmelidir.
@ Siz kimsinin Galatasaray taraftarını tehdit ediyorsunuz?
@ Sakaryaspor yerine altyapı takımımızla Türk Telekom'da 52 bin seyirci önünde maç yapılsın.
@ Sizin gibi taraftarlar Galatasaray'ı izlemeyi hak etmiyor zaten.
Bilet satışı devam ediyor
Denızbank, online cüzdan uygulaması fastPay ile müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Yarın Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor- Galatasaray hazırlık maçı biletini fastPay ile alacak futbolseverlere 5 TL iade fırsatı sunulacağı açıklandı. Biletler 10, 15, 20, 25, 40, 50 ve 100 TL'den satılıyor.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
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