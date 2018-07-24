Galatasaray'da Benfica bayramı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'da Benfica bayramı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Benfica bayramı

    F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda güçlü Benfica ile eşleşmesi sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi!

    Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı 15 milyon euro'ya yükselmişti. F.Bahçe gruplara kalamazsa alacağı yüzde 30 pay (5 milyon euro) ile 30 milyon euro'luk pazarlama payının tamamı 'a kalacak.
    1. 24.7.2018
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