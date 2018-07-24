Galatasaray, hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşacak – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    , hazırlık maçında ile karşılaşacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, hazırlık maçında <a href="/index/sakaryaspor?id=f97cc8d3-5de9-4e9d-8405-eb9dcdce55eb" class="" rel="tag">Sakaryaspor</a> ile karşılaşacak

    Futbol Takımı, Spor Toto 'de hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda 2. Lig temsilcisi ile karşılaşacak.

    Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

    'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan ile , 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve 'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.

    çalışmaları kapsamında 'de yaptığı kampı tamalayan , müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.

    Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında 'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, temsilcisi PSV'ye 3-1, ekibi 'ya ise 2-1 mağlup oldu.

    1. 24.7.2018 09:50
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