Basketbol Erdoğan’a emanet – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Erdoğan’a emanet

    <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a> Erdoğan’a emanet
    Potada küçülme kararı alan ve Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Takımı'nın yeni antrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu. Erdoğan 3.5 sezondur İstanbul Büyükşehir Belediye'yi çalıştırıyordu.
    1. 24.7.2018
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