Pope’nin emaneti emin ellerde – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Pope’nin emaneti emin ellerde

    Pope’nin emaneti emin ellerde
    Cimbom'un efsane oyuncularından Gheorghe Popescu'nun kanser tedavisi için Romanya'dan getirdiği Madalin Marcia İorache'nin bacağındaki tümör ameliyatla alındı. Popescu'nun emaneti olan 11 yaşındaki çocuğun tedavisine 'de devam edilecek.
    1. 23.7.2018
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