Muğdat Çelik beğenildi – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    beğenildi

    Muğdat Çelik beğenildi

    Aslan’ın yeni transferi faydalı olacağını hazırlık maçlarında gösterdi. Oyunuyla alkışlandı

    Cimbom'un yeni transferi . 3. hazırlık maçındaki performansıyla da takdir topladı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu önceki gün ile oynanan mücadelede 2. devrede 'in yerine görev yaptı. Topu ayağına her aldığında rakip kaleyi zorlayan Muğdat etkili oyunuyla dikkat çekti. Teknik direktör de karşılaşma sonrasında Muğdat'ı tebrik etti.
    1. 23.7.2018
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