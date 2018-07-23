Kombinede son günler – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    son günler

    <a href="/index/kombinede?id=30dce30f-8365-48d3-aae5-27e05577c5c3" class="" rel="tag">Kombinede</a> son günler
    kombine satışlarından 97 milyon TL kasasına koydu. Taraftarların büyük destek verdiğini belirten Başkan , "Doluluk oranı %80'e gidiyor. %20'lik payın maç geliri olarak kalmasını istiyoruz. Kombine artışını durdurmak istiyoruz" dedi.
    1. 23.7.2018
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