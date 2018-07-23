Kim gönderilecek?
Bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, satmadan oyuncu alması pek olası değil... Peki 3 oyuncunun gelebilmesi için nasıl para bulunacak? Başka bir ifade ile kim feda edilecek?
İşte yönetim kadar taraftarların da aklını oldukça karıştıran o sorular:
* Muslera'ya Roma'dan gelen teklif değerlendirilecek mi?
* Sinan Gümüş'e zam yapılmayıp satılacak mı?
* Gomis konusunda yönetim gardını nasıl alacak?
* Rodrigues için beklentilerin altında da olsa gelen teklif kabul edilecek mi?
* Carole, Eren ve Tolga'dan gelecek bonservis bedelleri transfere yetecek mi?
* Maicon, Ahmet Çalık ederlerinin altına satılacak mı?
- 23.7.2018
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
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OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
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karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Toplam 3
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paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
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