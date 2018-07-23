Kim gönderilecek? – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Kim gönderilecek?

    Kim gönderilecek?

    Bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet takviyesi yapmak isteyen 'ın, satmadan oyuncu alması pek olası değil... Peki 3 oyuncunun gelebilmesi için nasıl para bulunacak? Başka bir ifade ile kim feda edilecek?

    İşte yönetim kadar taraftarların da aklını oldukça karıştıran o sorular:

    * Muslera'ya Roma'dan gelen teklif değerlendirilecek mi?
    * 'e zam yapılmayıp satılacak mı?
    * konusunda yönetim gardını nasıl alacak?
    * Rodrigues için beklentilerin altında da olsa gelen teklif kabul edilecek mi?
    * Carole, Eren ve Tolga'dan gelecek bonservis bedelleri transfere yetecek mi?
    * Maicon, ederlerinin altına satılacak mı?

    1. 23.7.2018
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