Kim gönderilecek?

Bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, satmadan oyuncu alması pek olası değil... Peki 3 oyuncunun gelebilmesi için nasıl para bulunacak? Başka bir ifade ile kim feda edilecek?



İşte yönetim kadar taraftarların da aklını oldukça karıştıran o sorular:

* Muslera'ya Roma'dan gelen teklif değerlendirilecek mi?

* Sinan Gümüş'e zam yapılmayıp satılacak mı?

* Gomis konusunda yönetim gardını nasıl alacak?

* Rodrigues için beklentilerin altında da olsa gelen teklif kabul edilecek mi?

* Carole, Eren ve Tolga'dan gelecek bonservis bedelleri transfere yetecek mi?

* Maicon, Ahmet Çalık ederlerinin altına satılacak mı?