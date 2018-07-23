İsviçre polisi para cezası kesti
- 23.7.2018
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
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