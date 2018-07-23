İsviçre polisi para cezası kesti – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    polisi para cezası kesti

    <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a> polisi para cezası kesti
    VALENCIA'YA 2-1 yenilen 'a polisi bir fatura daha çıkardı. Devre arasında taraftarın yaptığı tezahüratın yanı sıra maç bitiminde de defalarca anons yapılmasına rağmen sahaya giren gurbetçiler yüzünde polisi 'a para cezası kesti.
    1. 23.7.2018
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