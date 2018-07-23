İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 5 isim: Höwedes, Gervinho, Andre Silva, Milik, Ndiaye – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İşte 'in Galatasaray'a istediği 5 isim: Höwedes, Gervinho, , Milik, Ndiaye

    İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 5 isim: Höwedes, Gervinho, Andre Silva, Milik, Ndiaye
    Galatasaray, hazırlık maçlarında alarm vermeye devam ediyor. Zayıf rakibi Wil 1900'ü ancak 1-0 yenebilen sarı-kırmızılı ekip, PSV'ye 3-1, 'ya ise 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu durum bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayan yönetim ve teknik heyeti harekete geçirdi. Valencia maçı sonrası Kulüp Başkanı , ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, teknik direktör ile bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, acilen hızlı bir stoper, bir 8 numara ve bir de Bafetimbi Gomis'e destek atacak bir forvet isteğini tekrarladı.

    HÖWEDES BİTMEK ÜZERE
    Stoperde Schalke'den Höwedes, orta saha için Badou Ndiaye hedefte... Forvet hattı için ise Milan'dan , Napoli'den Milik ve Çin'de oynayan Gervinho gibi isimler düşünülüyor. Tabii kısıtlaması nedeniyle bu oyuncuların öncelikle kiralık alınması planlanıyor. Ndiaye için 'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor. Höwedes ile yapılan görüşmelerde aşama kaydedildiği haberleri gelirken Andre Silva, Milik ve Gervinho ile yapılan transfer görüşmelerinin de hızlandırılması kararı alındı.

    GERVİNHO (31
    Takım: Fortune Pozisyon: Forvet Maç: 406 Gol: 106 Asist: 78

    ANDRE SİLVA (22)
    Takım: Milan Pozisyon: Forvet Maç: 188 Gol: 62 Asist: 18

    HÖWEDES (30)
    Takım: Schalke Pozisyon: Stoper Maç: 405 Gol: 36 Asist: 13

    MİLİK (24)
    Takım: Napoli Pozisyon: Forvet Maç: 189 Gol: 80 Asist: 32

    NDİAYE (27)
    Takım: Stoke Pozisyon: Ön libero Maç: 219 Gol: 52 Asist: 30
    1. 23.7.2018
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