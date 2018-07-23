İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 5 isim: Höwedes, Gervinho, Andre Silva, Milik, Ndiaye
HÖWEDES BİTMEK ÜZERE
Stoperde Schalke'den Höwedes, orta saha için Badou Ndiaye hedefte... Forvet hattı için ise Milan'dan Andre Silva, Napoli'den Milik ve Çin'de oynayan Gervinho gibi isimler düşünülüyor. Tabii UEFA kısıtlaması nedeniyle bu oyuncuların öncelikle kiralık alınması planlanıyor. Ndiaye için Stoke City'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor. Höwedes ile yapılan görüşmelerde aşama kaydedildiği haberleri gelirken Andre Silva, Milik ve Gervinho ile yapılan transfer görüşmelerinin de hızlandırılması kararı alındı.
GERVİNHO (31
Takım: Fortune Pozisyon: Forvet Maç: 406 Gol: 106 Asist: 78
ANDRE SİLVA (22)
Takım: Milan Pozisyon: Forvet Maç: 188 Gol: 62 Asist: 18
HÖWEDES (30)
Takım: Schalke Pozisyon: Stoper Maç: 405 Gol: 36 Asist: 13
MİLİK (24)
Takım: Napoli Pozisyon: Forvet Maç: 189 Gol: 80 Asist: 32
NDİAYE (27)
Takım: Stoke Pozisyon: Ön libero Maç: 219 Gol: 52 Asist: 30
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
Toplam 1
Yorum
tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
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Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"
Toplam 1
Yorum
jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
Toplam 1
Yorum
benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği 5 isim: Höwedes, Gervinho, Andre Silva, Milik, Ndiaye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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