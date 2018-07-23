İlk yolcu Carole – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İlk yolcu Carole

    İlk yolcu Carole

    Üç hazırlık maçında da vasatı aşamayan Fransız sol bek ile yollar ayrılıyor. Kulüp bulması istenecek

    Kiralık sözleşmesi bitince 'a geri dönen Lionel Carole'ün kamp performansı beklenilenin çok altında kaldı. 'in 3 hazırlık maçında da şans verdiği 27 yaşındaki sol bek ciddi hatalar yaptı. 'in de maç içinde zaman zaman tepki gösterdiği Carole ile yollar ayrılacak. Menajeri çağırılıp kulüp bulması istenecek. Geçen sezon Sevilla'ya kiralanan Carole'e Ligi'nden teklifler geldiği öğrenildi. Aslan da kolaylık sağlayacak.
    1. 23.7.2018
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