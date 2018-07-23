Henry Onyekuru şov – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    şov

    Henry Onyekuru şov

    G.saray sezon başı hazırlık maçlarında iyi sinyaller vermedi. Kiralık olarak gelen hem maçlarda hem idmanlarda golleriyle büyüyor

    Cimbom'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar 3 hazırlık maçı oynadı. FC Wil'i 1-0 yenen , 'ye 3-1, 'ya ise 2-1'lik skorlarla boyun eğdi. Aslan'ın oynadığı futbol beğenilmezken belki de 'tek teselli' yeni oldu. Everton'dan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu hem idmanlarda hem de hazırlık maçlarında göze çarpan ender isimlerden biri oldu.

    USAİN BOLT GİBİ HIZLI
    HENRY Onyekuru, PSV maçında 24 dakika forma giydi. 30 dakika oynadığı Valencia karşılaşmasında ise rakip savunmanın arkasına sızıp Cimbom'un tek golünü kaydetti. Antrenmanlarda da golcü kimliğini konuşturan Nijeryalı hücum oyuncusu müthiş performansıyla teknik direktör 'in kısa sürede gözüne girmiş durumda. Yeni transfer Henry Onyekuru da çok çalışıp aslanın ağzındaki formayı kapmaya çalışıyor.

    'BU GOL TARAFTARA'
    Henry Onyekuru ilk golü sonrası şunları söyledi: "Yeni kulübümde ilk golümü attığım için çok heyecanlıyım. Bu gol Galatasaray'a geldiğimden beri bana sevgi gösteren taraftara hediyemdir. Verdikleri destekle beni hep evimde hissettiriyorlar"
    1. 23.7.2018
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