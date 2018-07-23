Henry Onyekuru şov
G.saray sezon başı hazırlık maçlarında iyi sinyaller vermedi. Kiralık olarak gelen Nijeryalı hem maçlarda hem idmanlarda golleriyle büyüyor
USAİN BOLT GİBİ HIZLI
HENRY Onyekuru, PSV maçında 24 dakika forma giydi. 30 dakika oynadığı Valencia karşılaşmasında ise rakip savunmanın arkasına sızıp Cimbom'un tek golünü kaydetti. Antrenmanlarda da golcü kimliğini konuşturan Nijeryalı hücum oyuncusu müthiş performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in kısa sürede gözüne girmiş durumda. Yeni transfer Henry Onyekuru da çok çalışıp aslanın ağzındaki formayı kapmaya çalışıyor.
'BU GOL TARAFTARA'
Henry Onyekuru ilk golü sonrası şunları söyledi: "Yeni kulübümde ilk golümü attığım için çok heyecanlıyım. Bu gol Galatasaray'a geldiğimden beri bana sevgi gösteren taraftara hediyemdir. Verdikleri destekle beni hep evimde hissettiriyorlar"
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
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tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
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jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
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benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
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