Gelmeye hazır! Lukasz Teodorczyk’in menajeri haber yolladı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Gelmeye hazır! Lukasz Teodorczyk’in menajeri haber yolladı

    Gelmeye hazır! Lukasz Teodorczyk’in menajeri haber yolladı
    Fatih Terim'in hazırladığı geniş listesinde alt sıralarda da olsa Anderlecht'ten Lukasz Teodorczyk yer alıyordu. İlk 11'deki yerini kaybeden Polonyalı golcü için sürpriz bir talep geldi. Santini'nin edilmesinden sonra forma şansı ortadan kalkan Teodorczyk'in menajeri Marcin Kubacki, G.Saray yönetimine oyuncusuyla hala ilgilenip ilgilenmedikleriyle ilgili haber gönderdi. 27 yaşındaki golcünün, G.Saray forması giymeye hevesli olduğunu da iletti.
    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gelmeye hazır! Lukasz Teodorczyk’in menajeri haber yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN