Gelmeye hazır! Lukasz Teodorczyk’in menajeri haber yolladı
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
Toplam 1
Yorum
tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
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Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"
Toplam 1
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jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
Toplam 1
Yorum
benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
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