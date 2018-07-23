Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de devam etti
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de düzenlenen organizasyonla devam etti.
Organizasyon, Fethiye Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Emre Can Arıkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kutlamaya gelen konuklara hitaben görüntülü bir mesaj yolladı.
Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada takımlarına duyulan sevginin çok büyük olduğunu ve en büyük zenginliklerinin taraftarları olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Günay, taraftarlarının kendilerine büyük bir güç verdiğini ve daha fazla Galatasaray'ın sorunları üzerine gitmeleri gerektiğini belirtti.
Coşku eşliğinde süren etkinlik şampiyonluk pastasının kesilmesi ve plaket takdiminin ardından müzik şöleniyle son buldu.
- 23.7.2018 10:41
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına Fethiye’de devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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