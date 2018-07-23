Fatih Terim’i stres bastı! Taraftar ne dedi?
TARAFTAR NE DEDi?
* Bu kadroya stoper, orta saha ve forvet transferi yapılmazsa bizi Şampiyonlar Ligi'nde hallaç pamuğuna çevirirler. @Nameless1905
* Muslera sakatlanır ya da cezalı olsa kaleye İsmail Çipe mi geçecek! @SezerAkdemir4
* Kesinlikle stoper. @scofurrows
* Maicon, Selçuk, Carole qtakımda olmayı hak etmiyor. @_furkanakkaya
* Gönder Carole'u top kaybeden Belhanda'yı! @kilincersin1905
* Yönetim istifa... @schalkke
* Yine mi yenildik! @tam35otuz5
* Transfer yapın artık transferrrr!!! @Svdgns63
* Feghouli maç boyunca 6 pas yapmış her şeyin özeti bu... @trolladam10
- 23.7.2018
-
Fenerbahçe'den taraftara teşekkür
Toplam 1
Yorum
tesekkur aziz icin taraftar gurupları yıllardır azize darbe operasyonu icinde idi bu teşekkür onun icindi goren gorur
-
Jack Wilshere: "Parayı değil West Ham’ı!"
Toplam 1
Yorum
jack bu nemsiz oyuncuyu bile ikna edemeyen ali koçmuş yönetecek koca fenerbahceyi
-
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oluyor
Toplam 1
Yorum
benfika Benfica ciksin bitmeyen bir hesabımız vardi
Fatih Terim’i stres bastı! Taraftar ne dedi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.