Fatih Terim’i stres bastı! Taraftar ne dedi? – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’i stres bastı! Taraftar ne dedi?

    Fatih Terim’i stres bastı! Taraftar ne dedi?
    VALENCIA maçında oldukça gergin görünen hamleler yaptı ama yenilgiyi önleyemedi. Dökülen Gomis'i oyundan aldı. PSV maçından farklı olarak Maicon'ın yanına Donk'u monte etmek istedi ama bu hamle de tutmadı. Özellikle arkalarına atılan toplarda Maicon ve Donk'un geri dönüşlerde yaptığı hatalar dikkat çekti. Selçuk ve 'nın yaptığı hatalar da Terim'i çıldırttı.

    TARAFTAR NE DEDi?

    * Bu kadroya stoper, orta saha ve forvet transferi yapılmazsa bizi Şampiyonlar Ligi'nde hallaç pamuğuna çevirirler. @Nameless1905
    * Muslera sakatlanır ya da cezalı olsa kaleye İsmail Çipe mi geçecek! @SezerAkdemir4
    * Kesinlikle stoper. @scofurrows
    * Maicon, Selçuk, Carole qtakımda olmayı hak etmiyor. @_furkanakkaya
    * Gönder Carole'u top kaybeden Belhanda'yı! @kilincersin1905
    * Yönetim istifa... @schalkke
    * Yine mi yenildik! @tam35otuz5
    * yapın artık transferrrr!!! @Svdgns63
    * Feghouli maç boyunca 6 pas yapmış her şeyin özeti bu... @trolladam10
    1. 23.7.2018
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