Bafe Gomis Marsilya’ya neden gitti? – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Bafe Marsilya’ya neden gitti?

    Bafe <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> Marsilya’ya neden gitti?

    Valencia maçından sonra 'in kampından ayrılması transfer dedikodularını bir kez daha gündeme getirdi

    Fransız oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmek ve menajeriyle buluşmak için 'a gittiği iddia edildi.

    Ama bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yıldız oyuncunun bazı özel işlerini halletmek için Terim'den izin alarak 'ya gittiği bildirildi.
    1. 23.7.2018
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