UEFA'ya rapor verildi – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'ya rapor verildi

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'ya rapor verildi
    G.SARAY yönetimi Cuma günü itibariyle Yargı Komisyonu'na aylık raporunu sundu. FFP komisyonuna sunulan bu raporda, 'a verilen yeni sözleşmenin şartları, Nagatomo ile imzalanan yeni sözleşmenin detayları ve Henry Onyekuru'nun kiralanmasından doğan yükümlülükler tek tek anlatıldı. bizzat okuduğu raporu imzaladı.
    1. 22.7.2018
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