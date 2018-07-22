Henry Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Onyekuru - maçında ilk golünü attı | : 1 - : 2 maç sonucu

    Onyekuru <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>-<a href="/index/valencia?id=7eac2b8f-1a17-411a-b7c0-a5bb0de8afa2" class="" rel="tag">Valencia</a> maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu

    yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını ile oynadı. 'de yapılan maçta 'ya 2-1 mağlup olurken yeni transfer Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı. 61'de Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ağları havalandırıp sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı. İlk yarıda Garry Rodrigues'in sakatlığı ise can sıktı!

    'nin Zürih kentine giden daha önce FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. PSV ile yapılan maçtan 3-1 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında ekibi ile karşılaştı.

    İlk yarıda rakibine oyun üstünlüğü sağlayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar 39'de Veza'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.

    , 52'de ile durumu 2-0'a getiriken 62'de 'ın yeni transferi Onyekuru, sarı kırmızılı takımla ilk golünü Valencia'ya attı.

    Galatasaray - Valencia hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın yeni transferi Onyekuru ilk golünü attı. Müsabakanın 61. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ise farkı 1'e indiren golü kaydetti.

    Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru, kampında Valencia ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü attı. Galatasaray formasıyla ilk golünü Valencia'ya atan Onyekuru, golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Onyekuru attığı golle kalitesini gösterirken, teknik heyet ve 'i de memnun etti. Onyekuru golün ardından Valencia karşısında daha hırslı bir şekilde mücadele etti.

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    GALATASARAY-VALENCİA MAÇI 11'LERİ

    GALATASARAY: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

    VALENCİA: Jaume, Vezo, Diakhaby, Garay, Centelles, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza

    GALATASARAY: 1 - VALENCİA: 2 (MAÇ SONUCU)
    GOL: 39' Vezo
    GOL: 52'
    GOL: 62' Henry Onyekuru

    1. 22.7.2018
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