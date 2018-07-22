Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. maçını Valencia ile oynadı. İsviçre'de yapılan maçta Galatasaray Valencia'ya 2-1 mağlup olurken yeni transfer Henry Onyekuru Galatasaray formasıyla ilk golünü bu karşılaşmada attı. 61'de Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ağları havalandırıp sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı. İlk yarıda Garry Rodrigues'in sakatlığı ise can sıktı!
İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray daha önce FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti. PSV ile yapılan maçtan 3-1 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Valencia ile karşılaştı.
İlk yarıda rakibine oyun üstünlüğü sağlayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar 39'de Veza'nun golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.
Valencia, 52'de Toni Leto ile durumu 2-0'a getiriken 62'de Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, sarı kırmızılı takımla ilk golünü Valencia'ya attı.
Galatasaray - Valencia hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın yeni transferi Onyekuru ilk golünü attı. Müsabakanın 61. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna giren Onyekuru, 69'da ise farkı 1'e indiren golü kaydetti.
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru, İsviçre kampında Valencia ile oynanan hazırlık maçında ilk golünü attı. Galatasaray formasıyla ilk golünü Valencia'ya atan Onyekuru, golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Onyekuru attığı golle kalitesini gösterirken, teknik heyet ve Fatih Terim'i de memnun etti. Onyekuru golün ardından Valencia karşısında daha hırslı bir şekilde mücadele etti.
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GALATASARAY-VALENCİA MAÇI 11'LERİ
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
VALENCİA: Jaume, Vezo, Diakhaby, Garay, Centelles, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
GALATASARAY: 1 - VALENCİA: 2 (MAÇ SONUCU)
GOL: 39' Vezo
GOL: 52' Toni Leto
GOL: 62' Henry Onyekuru
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Onyekuru Galatasaray-Valencia maçında ilk golünü attı | Galatasaray: 1 - Valencia: 2 maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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