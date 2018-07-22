Mustafa Cengiz: "Emre Akbaba bizi istiyor" – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Mustafa Cengiz: "Emre Akbaba bizi istiyor"

    Mustafa Cengiz: "Emre Akbaba bizi istiyor"
    Emre Akbaba hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili yorumda bulunan Cengiz, "Emre'yi de şöyle söyleyeyim. Ben kendisiyle görüşmedim. Ancak 'ı istediği hissediliyor. başkanı benim yakın arkadaşım. Ben kendilerini üzmem. Kendiliğinden oluşacak bir durum. Olursa olur, Hayırlısıyla olsun" ifadelerini kullandı.
    1. 22.7.2018
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