Kutlamalar devam ediyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Kutlamalar devam ediyor

    Kutlamalar devam ediyor
    GALATASARAY 21. şampiyonluk 'nin dört bir yanında sürdürüyor. Bu kapsamda Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikle 'da kutlama yaptı. Organizasyona Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru'nun yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile kulüp üyeleri, dernek başkanları ve sarı-kırmızılı taraftarları katıldı.
    1. 22.7.2018
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