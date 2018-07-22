Guardiola’dan Denayer övgüsü
Cimbom'un kadrosuna katmayı düşündüğü Jason Denayer, Manchester City'nin hazırlık kampında teknik direktör Pep Guardiola'nın gözüne girdi.
CITY'DE KALABİLİR
Manchester City, Jason Denayer'in sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için kiralık teklifleri dinlemiyor. Bonservisini de 10 milyon euro olarak belirledi. Bu şartlarda gidemezse Pep Guardiola'nın gözüne girdiği için takımda tutulabilir. Katalan teknik direktör, genç ve kiradan dönen 5 ismi yeni sezon kadrosuna yazacak.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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