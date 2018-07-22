Guardiola’dan Denayer övgüsü – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Guardiola’dan Denayer övgüsü

    Guardiola’dan Denayer övgüsü

    Cimbom'un kadrosuna katmayı düşündüğü , 'nin hazırlık kampında teknik direktör 'nın gözüne girdi.

    B.Dortmund maçında Belçikalı stopere 45 dakika şans veren Pep "Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem de solda oynayabilen bir futbolcu. Performansını bu şekilde sürdürmeli" dedi.

    CITY'DE KALABİLİR
    , 'in sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için kiralık teklifleri dinlemiyor. Bonservisini de 10 milyon euro olarak belirledi. Bu şartlarda gidemezse 'nın gözüne girdiği için takımda tutulabilir. Katalan teknik direktör, genç ve kiradan dönen 5 ismi yeni sezon kadrosuna yazacak.
    1. 22.7.2018
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