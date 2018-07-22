Galatasaray Sivasspor’unn Brezilyalı oyuncusu Robinho'yu alacak – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Sivasspor’unn Brezilyalı oyuncusu Robinho'yu alacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Sivasspor’unn Brezilyalı oyuncusu Robinho'yu alacak

    Galatasaray'da sürpiz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi.

    1. 21.7.2018 23:39
    2. Güncelleme: 22.7.2018 00:05
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