Everton peşinde – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    peşinde

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    Terim'in istediği için menajeri Jair 'dan önemli bir açıklama geldi. Mina, ile görüştüklerini belirterek " için birçok teklif var" dedi.
    1. 22.7.2018
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