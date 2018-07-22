MILAN'IN cezasının kaldırılması Galatasaray'ı da rahatlattı ama olumsuz bir duruma karşılık da B Planı da hazırlandı. UEFA'ya bağlı FFP Komisyonu'nun alt kurumlarından Soruşturma Komisyonu ile Yargı Komisyonu arasında bir ihtilaf yaşanır ve G.Saray'ın cezası artırılma ihtimali gözden geçirildi.



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GEÇEN hafta İsviçreli hukukçularla bu konuyu görüşen G.Saray yönetimi, değiştirilecek yapılandırma anlaşmasının her bir kalemi için itiraz etme kararı aldı. Geri adım atılmayacak. Konu gerekirse CAS'a kadar taşınacak.



