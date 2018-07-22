Cas’a taşıyacaklar
MILAN'IN cezasının kaldırılması Galatasaray'ı da rahatlattı ama olumsuz bir duruma karşılık da B Planı da hazırlandı. UEFA'ya bağlı FFP Komisyonu'nun alt kurumlarından Soruşturma Komisyonu ile Yargı Komisyonu arasında bir ihtilaf yaşanır ve G.Saray'ın cezası artırılma ihtimali gözden geçirildi.
GERİ VİTES YOK
GEÇEN hafta İsviçreli hukukçularla bu konuyu görüşen G.Saray yönetimi, değiştirilecek yapılandırma anlaşmasının her bir kalemi için itiraz etme kararı aldı. Geri adım atılmayacak. Konu gerekirse CAS'a kadar taşınacak.
- 22.7.2018
-
Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
-
Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
-
Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Cas’a taşıyacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.