Cas’a taşıyacaklar – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’a taşıyacaklar

    <a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">Cas</a>’a taşıyacaklar

    MILAN'IN cezasının kaldırılması 'ı da rahatlattı ama olumsuz bir duruma karşılık da B Planı da hazırlandı. 'ya bağlı FFP Komisyonu'nun alt kurumlarından Soruşturma Komisyonu ile Yargı Komisyonu arasında bir ihtilaf yaşanır ve G.Saray'ın cezası artırılma ihtimali gözden geçirildi.

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    GEÇEN hafta İsviçreli hukukçularla bu konuyu görüşen G.Saray yönetimi, değiştirilecek yapılandırma anlaşmasının her bir kalemi için itiraz etme kararı aldı. adım atılmayacak. Konu gerekirse 'a kadar taşınacak.

    1. 22.7.2018
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