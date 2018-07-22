Başkan Nyon’a gidiyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Başkan Nyon’a gidiyor

    Başkan Nyon’a gidiyor
    BAŞKAN , yarın Yusuf Günay'la beraber bir kez daha 'nın Nyon'daki genel merkezinde Yargı Komisyonu'nun (AC) Portekizli Başkanı Cunha Rorigues ve İsviçreli yardımcısı Louis Peila ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Cengiz'e, İsviçreli hukuk bürosundan bir avukat da eşlik edecek. Rodrigues, 2016 yılında G.Saray'a men cezası veren heyetin başındaki isimdi.
    1. 22.7.2018
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