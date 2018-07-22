Bağrımıza basarız – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Bağrımıza basarız

    Bağrımıza basarız
    MUSTAFA Cengiz, son günlerde N'Diaye'nin transfer edildiği yönünde çıkan haberler için ise "Biz kiralamaya öyle paralar veremeyiz. Osmanlı'da 390 bin Euro alıyordu. Biz o paraya oynasın demiyoruz. Takımın iç dengelerini bozmamaktan yanayız. Bize düşük bir kiralık ücretle gelirse biz bağrımıza basarız" dedi.
    1. 22.7.2018
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