MUSTAFA Cengiz, son günlerde N'Diaye'nin transfer edildiği yönünde çıkan haberler için ise "Biz kiralamaya öyle paralar veremeyiz. Osmanlı'da 390 bin Euro alıyordu. Biz o paraya oynasın demiyoruz. Takımın iç dengelerini bozmamaktan yanayız. Bize düşük bir kiralık ücretle gelirse biz bağrımıza basarız" dedi.