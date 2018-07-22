Andre Silva’da rakip Wolves – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’da rakip Wolves

    <a href="/index/andre-silva?id=fb84f235-6f33-4b30-988c-7a0a60db5681" class="" rel="tag">Andre Silva</a>’da rakip Wolves

    Milan'dan ayrılmayı düşünen ile bir süredir ilgileniyor ancak henüz bir mesafe kat edemedi.

    'in çok istediği oyuncu için 'ın da devreye girdiği kaydedildi. 'ın 'in cazibesiyle 'yı ikna etmeye daha yakın olduğu iddia edildi.
    1. 22.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da rakip Wolves haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN