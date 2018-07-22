3 hazırlık maçı daha yapacak – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    3 hazırlık maçı daha yapacak

    3 hazırlık maçı daha yapacak
    'ın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 'ye döndükten sonra ilk hazırlık maçında 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele, Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. AYRICA 'da Tunus'ta Club Africian ve31 Temmuz'da 'da AEK ile karşılaşacak. Cimbom ardından 5 Ağustos'taki maçını beklemeye başlayacak.

    MAÇ PROGRAMI
    25 Temmuz Çarşamba 19.00 Sakarya-Galatasaray
    28 Temmuz Cumartesi Club Africian-Galatasaray
    31 Temmuz Salı 20.00 AEK-Galatasaray
    1. 22.7.2018
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