Verissimo iddiası – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    iddiası

    <a href="/index/verissimo?id=ac72611b-2e1a-4af0-b671-db7c9e0ffc8e" class="" rel="tag">Verissimo</a> iddiası
    İTALYAN sitesi Calciomercato, 'ın Santos'un 23 yaşındaki stoperi Lucas Verissimo ile ilgilendiğini ileri sürdü. ekibinin, 'in yaptığı teklifi yeterli bulmadığını belirten site, önümüzdeki hafta ile görüşme yapılacağını yazdı. 1.88 boyundaki hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.
    1. 21.7.2018
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