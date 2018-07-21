Pep Guardiola'dan flaş Jason Denayer açıklaması!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester City'den kiraladığı ve Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından performansıyla göz dolduran Jason Denayer ile ilgili hocası Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray, 2015/16 sezonunda Manchester City'den kiraladığı Jason Denayer'i geçtiğimiz sezon da kiralık olarak oynatmış ve genç oyuncu kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
Sarı-kırmızılıların gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoperle ilgili Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan flaş bir açıklamada bulundu.
Pep, sezon öncesi kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Denayer'den de bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:
"Hazırlık döneminde çok iyi şeyler gördüm. Mesela Jason Denayer sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen solda da oynadı."
Guardiola'nın bu açıklamaları Cimbom'un Denayer transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı.
- 21.7.2018 16:16
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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