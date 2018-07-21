Pep Guardiola'dan flaş Jason Denayer açıklaması! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'dan flaş açıklaması!

    <a href="/index/pep-guardiola?id=b157d12a-f3de-4f66-87cd-9dd641418474" class="" rel="tag">Pep Guardiola</a>'dan flaş <a href="/index/jason-denayer?id=dd92722c-257c-4c62-aae2-2c58175e40a5" class="" rel="tag">Jason Denayer</a> açıklaması!

    'ın geçtiğimiz sezon 'den kiraladığı ve 'in takımın başına geçmesinin ardından performansıyla göz dolduran ile ilgili hocası 'dan flaş bir açıklama geldi.

    , 2015/16 sezonunda 'den kiraladığı 'i geçtiğimiz sezon da kiralık olarak oynatmış ve genç oyuncu kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

    Sarı-kırmızılıların gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoperle ilgili teknik direktörü 'dan flaş bir açıklamada bulundu.

    Pep, sezon öncesi kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Denayer'den de bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

    "Hazırlık döneminde çok iyi şeyler gördüm. Mesela Jason Denayer sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen solda da oynadı."

    Guardiola'nın bu açıklamaları Cimbom'un Denayer transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı.

    1. 21.7.2018 16:16
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