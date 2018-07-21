Galatasaray, 2015/16 sezonunda Manchester City'den kiraladığı Jason Denayer'i geçtiğimiz sezon da kiralık olarak oynatmış ve genç oyuncu kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoperle ilgili Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan flaş bir açıklamada bulundu.

Pep, sezon öncesi kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Denayer'den de bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık döneminde çok iyi şeyler gördüm. Mesela Jason Denayer sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen solda da oynadı."

Guardiola'nın bu açıklamaları Cimbom'un Denayer transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı.