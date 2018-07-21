Muslera tatilde – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Muslera tatilde

    Muslera tatilde
    Dünya Kupası'nda Uruguay formasını taşıyan , uzun sezonun yorgunluğunu ailesi ile atıyor. Tecrübeli eldiven eşi ve oğluyla tatilini sürdürüyor. Muslera, tatil sonrası İstanbul'a dönecek ve takıma katılacak. Muslera ile konuşan, 'in "İyice dinlen. Bize sapasağlam dön" dediği öğrenildi.
    1. 21.7.2018
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