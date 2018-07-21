Mina'nın yeni adresi Galatasaray – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nın yeni adresi

    <a href="/index/mina?id=d0548fd2-6360-4935-a4d3-a192677fec36" class="" rel="tag">Mina</a>'nın yeni adresi <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>

    Fatih Terim'in 'gündemimizde var' dediği Yerry için de 'dan haber var...

    AS gazetesi, Kolombiyalı stoperin yeni adresinin olabileceğini yazdı. Haberde, ile G.Saray'ın ilgilendiği belirtilirken, genç savunmacının 'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. , 'nda 3 gol atmıştı.
    1. 21.7.2018 02:09
    2. Güncelleme: 21.7.2018 02:18
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